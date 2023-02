Maestro Renato Zero mi consenta: oltre al bacio Rosa Chemical è arte

Già, trasgressione sì ma con sostanza di idee e capacità. Così Renato Zero, l’unico vero avanguardista della musica italiana, dopo oltre cinquant’anni di carriera passati a rompere schemi e tabù, ecco ha parlato del Festival di Sanremo 2023 e di Rosa Chemical. Ripreso da vari media, Open compreso, il cantautore romano ha dato il suo personale giudizio su quanto accaduto sul palco dell’Ariston e sul valore della trasgressione nelle esibizioni dei cantanti della nuova generazione. “Frequentando non assiduamente i social, ogni tanto vado scoprendo un numero di sosia impressionante, ci deve essere la possibilità di uscire da queste abitudini e da questi stratagemmi, tenendo bene a mente che l’originale è necessario e deve essere considerato a sé stante. Mi vendo, Triangolo sono espedienti divertenti perché, alla fine, uno preferisce sorridere con ironia e libertà, ma per il resto penso che sia importante che i ragazzi siano più pronti anziché essere mandati allo sbaraglio. A parte questo, lo sapete: l’originale vince sempre. Ma non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, colpa è di chi non sente la responsabilità di mandare in scena delle persone che non hanno una preparazione”.

Così parlò Renato Zero, leggenda vivente della musica italiana, artista straordinario che, per carità, può dire e pensare ciò che vuole.

Detto ciò, a parte il bacio a Fedez, all’Ariston, Rosa Chemical (Manuel Franco Rocati) ha portato una bella canzone, una sorta de “L’Italiano” 4.0, conquistando un meritato ottavo posto.

A tal proposito, ecco il pensiero dell’autore, compositore e produttore Davide Simonetta, co autore di ‘Made in Italy’: “E’ stata la prima canzone che ho fatto per Manuel. E’ nata nel giro di poche ore, di un pomeriggio, di getto… nel mio quartier generale di Bagnolo Cremasco. E Rosa Chemical è stato bravissimo”.

Oltre il bacio con Fedez e Rosa ci sono anche Manuel e arte, no?

