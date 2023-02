Davide Simonetta e il suo Sanremo trionfale:”Grazie a tutti. Che viaggio”

”Sognavo sto momento da una vita. Sanremo è tante cose per me e tutte non si possono spiegare. Grazie a Veronica Ferraro (la sua fidanzata, ndr) perché senza l’amore non siamo niente e me l’hai insegnato tu. Grazie a Stefano Clessi perché ci sei dal giorno zero e abbiamo vinto e perso mille volte, ma mille volte ci siamo rialzati. Grazie a Paolo Antonacci per le notti sveglie a inseguire le canzoni. A Tananai che mi ha fatto piangere come un bambino e mi cantava in faccia prima di salire sul palco. A Tropico Petrella e alle sigarette in strada lottando con l’inciso. A Raina che lo amiamo tutti. Grazie a Marco Mengoni che ha le spalle larghe e la felicità. Grazie a tutti che viaggio”

Così postò via social Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, protagonista di un Sanremo bestiale come autore di Davide Mengoni primo classificato, Tananai quinto e Rosa Chemical ottavo. Chapeau …

Stefano Mauri