Elodie replica a chi attacca il suo ultimo video: “Le chiappe si vedono anche al mare”

L’ultimo brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, fa discutere vip e gente comune. Ma lei risponde per le rime: “Sono sfacciata, lo sarò sempre”

Da giorni ormai, un’esplosiva Elodie, popstar italiana bella, brava e generosa, è la meravigliosa protagonista di un video in deshabillé ad altissima gradazione erotica. Sì… fadiscutere, emoziona, accende, chiama applausi e critiche la clip del singolo Bagno a mezzanotte (scritto da Elisa) in cui la cantante rivelata dal talent Amici di Maria De Filippi, beh si mostra in tutta la sua sensualità.

Mi piaccio

“Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Sono una ‘smandrappa’ orgogliosa… Ho fatto la cubista per anni, me ne hanno dette di tutti i colori. Mi dispiace solo di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini, piccoli confusi e spaventati. Sono sfacciata, lo sarò sempre. All’estero è una cosa normale. Prendiamo i video di Madonna di 30 anni fa. Mostrare il corpo è normale, non c’è niente di male. E’ un modo per esprimersi. E comunque le chiappe si vedono anche al mare. E comunque certe cose non si scrivono, è proprio da vili”. Queste le parole, postate nei giorni scorsi via social dalla stessa cantante.

Dagospia tranchant

Secca la risposta di Dagospia, il sito molto informato sui fatti e politicamente scorretto di Roberto D’Agostino, che aveva rilanciato per primo quelle immagini. “Minuscoli sono i vippetti che non riescono a reggere una critica, anche ironica, e provano a silenziarla con accuse di sessismo,machismo, bodyshaming. Il consenso social, le copertine patinate e le interviste concordate fanno male”.

