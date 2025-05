Chiara Ferragni: “Ripartita grazie alla mia famiglia e agli amici di sempre”

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si frequentano più, ma l’imprenditrice di Cremona è serena, come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan Turchia: “Come donna, per la prima volta da tanto tempo mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione. Perché, indipendentemente da come appaia dall’esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un’altra cosa. L’anno scorso è stato molto difficile per me. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare. In quei momenti mi rivolgevo sempre alle persone più vicine a me: la mia famiglia, i miei veri amici che mi conoscono da anni. Grazie al loro supporto, ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore”.

E parlando di donne, Chiara Ferragni dà un consiglio importante: “Quel segnale d’allarme che prima ignoravi e a cui ora non ti avvicini nemmeno? Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai”.



Stefano Mauri