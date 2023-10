SCACCHI: DA DOMANI IN SARDEGNA I MONDIALI UNDER 20 RAPID E BLITZ

Un centinaio di ragazzi, tra i più forti del mondo, che si sfidano a scacchi “veloci”, prima a tempo Rapid, vale a dire 15 minuti + 10 secondi di recupero per ogni mossa. Poi, sfidando i limiti umani, a tempo Blitz, 3 minuti + 2 secondi a mossa ciascuno per finire una partita che può durare anche oltre 100 mosse. E’ questo il programma dei Mondiali under 20 Rapid & Blitz che si terranno a Pula, in provincia di Cagliari, da domani 10 ottobre fino a sabato 15 ottobre nel teatro cittadino dedicato a Maria Carta. Insomma, gli scacchi nella loro versione più spettacolare, niente lunghe e meditabonde pause, ma velocità d’occhio e di pensiero, e tanta, tanta adrenalina.

Si tratta del primo di una serie di tre Mondiali che illumineranno il panorama dell’Italia scacchistica nel corso di questo autunno. Seguirà infatti il Mondiale Seniores individuale, in programma a Terrasini (Palermo) dal 24 ottobre al 6 novembre, e che conta già quasi 300 iscritti, e soprattutto il Mondiale juniores di Montesilvano (Pescara), per le classi under 14, under 16 e under 18, un evento che porterà in Abruzzo mille giocatori e almeno altrettanti accompagnatori, e che costituisce uno degli appuntamenti più importanti degli scacchi internazionali. Si può aggiungere, volendo, il Mondiale di Chessbosxing, o scacchipugilato che dir si voglia, che si terrà a Riccione dal 28 ottobre al 2 novembre.

Tornando al Mondiale under 20 Rapid e Blitz, il primo del tabellone e favorito d’obbligo, è l’indiano Raunak Sadhwani, elo 2624, che solo sabato scorso si è laureato Campione d’Europa a squadre con l’Offerspill,

la formazione guidata da Magnus Carlsen. Il secondo è il russo Arseny Nesterov, fresco della medaglia d’argento ai Mondiali under 20 a tempo classico, vinti dal francese Marc’Andria Maurizzi. Terzo l’azero Muhammad Muradli. Tra gli italiani spiccano il bresciano Gabriele Lumachi, che ai Mondiali a tempo classico ha ottenuto un buon 29mo posto, e che parte da 14mo teorico; Ventesimo è invece il senese Francesco Bettalli, e sono presenti anche tante ragazze italiane nel giro della Nazionale femminile, dalla bergamasca Elisa Cassi, alla monzese Giulia Sala, all’abruzzese Melissa Maione, alla trevigiana Silvia Bordin.

Il programma: nei primi tre giorni, dal 10 al 12 ottobre, si terrà il torneo Rapid, con un numero di turni che verrà definito sul momento dagli arbitri, ma dovrebbe essere intorno ai 15, cinque al giorno. Dopo un giorno di riposo, venerdì 13, da dedicare al turismo e, per chi vorrà, a una partita di pallone, il 14 e il 15 ottobre si svolgerà il Torneo Blitz. Anche in questo caso il numero di turni verrà determinato sul momento, ma potrebbe essere intorno ai 21.