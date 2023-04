Il Pergo è un club sano e il suo patron Fogliazza è un calciofilo genuino, pane e salame

La Pergolettese, società sana, vera, genuina, sincera, ecco ha presentato un esposto alla Procura della Federcalcio dopo l’ultima giornata di Serie C Girone A, in cui ha perso (rimontata) dalla Triestina 1-2. Con questo risultato la Triestina ha agganciato i playout al 94’ (all’88’ era sotto 1-0, poi 1-1 al 90’ e 1-2 al 94’) condannando quindi il Piacenza alla retrocessione diretta. Da quanto raccolto nelle ultime ore sembra che proprio il patron Cesare Fogliazza abbia presentato alla procura della Figc un esposto. E’ lo stesso Fogliazza a confermare il tutto al sito sportpiacenza.it, al telefono: “Abbiamo presentato un esposto nella giornata di venerdì, siamo una società sana noi, se abbiamo dei dubbi lo diciamo”.

Sui tali voci, è prontamente intervenuto la Triestina, con la nota che a firma del presidente Simone Giacomini che di seguito riportiamo: “Siamo scioccati e senza parole nel leggere la notizia relativa a una presunta indagine per illecito sportivo. Siamo estranei completamente a qualsiasi azione che possa aver interferito con il risultato in campo. Fa rabbia e fa male leggere rumors che non hanno alcun fondamento e, chiariamo, nessuno della società è stato convocato. Queste notizie fanno spegnere il sorriso di chi lavora per mantenere vivo lo spirito pulito del calcio, della Triestina e delle brave persone che vi lavorano dai magazzinieri ai calciatori. E soprattutto vogliamo rasserenare i nostri tifosi che ci hanno seguito con sacrifici ovunque. Aspettiamo l’evolversi degli eventi come spettatori inconsapevoli. Non ho altro da aggiungere se non l’amarezza e la delusione relative a questa situazione. Ribadisco però che siamo forti, che non ci faremo destabilizzare consapevoli della nostra totale trasparenza e del cuore che abbiamo speso e spenderemo per la squadra. Siamo pronti a collaborare, se venissimo chiamati con la massima onesta, trasparenza e con il cuore oggi pieno di rabbia”.

Sulla questione è intervenuto anche il Piacenza, retrocesso all’ultima giornata per la differenza reti: “La Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l, in virtù delle notizie che le testate giornalistiche locali e nazionali stanno riportando circa una possibile indagine in corso da parte della Procura Federale con riferimento alla gara Pergolettese – Triestina del 22.04.2023, riferisce di aver già dato mandato al proprio legale affinché valuti ogni strada percorribile per la tutela della Società e dei suoi tifosi.

Qualora i fatti paventati dovessero essere acclarati si tratterebbe di episodi gravissimi avanti ai quali la società Piacenza Calcio non può restare inerme ed avverso i quali attiverà ogni azione possibile”.



Che succede in serie C? Lo scopriremo a breve, comunque vivendo. Ma Fogliazza è un calciofilo appassionato perbene che fa calcio, alla pane e salame da una vita e il suo club non ha debiti. Ergo giù le mani dalla Pergolettese.

Stefano Mauri