Mister Allegri mi scusi: ma questa Juve così brutta, che lei non vede, è vera?

“Nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Non siamo vuoti di energie, abbiamo la semifinale d’Europa League, dobbiamo lavorare con cattiveria. Non ho schierato Danilo per farlo riposare, Bonucci stava meglio e doveva rientrare. Dovevamo fare meglio, ci abbiamo provato. Dispiace, ma per 60 minuti, contro un Inter forte abbiamo fatto una bella partita, ora servono spalle larghe. Tutto passa e poi si aggiusta. Chiesa e Di Maria dall’inizio senza una punta? Milik aveva fatto un ottima partita col Napoli, ma doveva recuperare”.

Così ha parlato mister Allegri, dopo la brutta semifinale di San Siro, persa dalla Juve per 1 rete a 0. Ora, ma che match ha visto il trainer juventino? Mai la sua squadra ha impensierito i padroni di casa, con Locatelli, che non è un playmaker, schierato ancora nel ruolo di regista. Perché non schierare dall’inizio Fagioli e Iling Junior? Brutta, molle, sfiduciata, tatticamente confusa, senza idee, improvvisata, insomma la Juventus non ha fatto nulla per passare il turno. Ed è troppo brutta, per essere vera. Cosa fare? Si cambi registro con un nuovo allenatore è un direttore sportivo esperto.

Stefano Mauri