Igli Tare direttore sportivo e Motta in panchina alla Juve che verrà?

Massimo Brambati, ex calciatore, procuratore, opinionista e calciofilo molto informato sui fatti, nei giorni scorsi è tornato a parlare di questioni juventine. Ecco cosa ha detto, ripreso dal sito Tuttomercatoweb:

“L’allenatore della Juventus dell’anno che verrà? Dipende dal direttore sportivo. E quello potrebbe essere una sorpresa. Giuntoli? No. Vedo uno che andrà via da una società importante, ossia Tare. Però attenzione perché Tare ha gli occhi addosso di diverse società importantissime come Chelsea e PSG. E chi porterebbe Tare? Non è per niente detto che Thiago Motta sia solo attenzionato dall’Inter, occhio. La società vuol vincere subito, vuole valorizzare il patrimonio o vincere? Che vuole fare? Il futuro comunque di Allegri passa per questo finale di stagione. Se esce fuori e non arriva in Champions può arrivare un accordo per l’addio”.

Così parlò Brambati. Seguiti dal nuovo management juventino, impegnato a costruire l’organigramma societario 2023 – 2024, risultano comunque pure i seguenti direttori sportivi: Massara, Petrachi e Berta e i tecnici Igor Tudor e Antonio Conte.

Stefano Mauri