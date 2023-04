Fedez:”Ho tanto da farmi perdonare. Non sono coerente”

L’inviato speciale di ‘Striscia la Notizia’ Valerio Staffelli, ecco è andato a trovareFedez per chiedergli della famosa vacanza di Dubai che ha generato così tante polemiche: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”.

Così si è rivolto all’artista Staffelli. Questa la replica del cantante: “Ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto… però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì…Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù. Vacanze costose? Uno può spendere i propri soldi come vuole. Nelle fotografia io e Chiara vi siamo sembrati distanti? Ci stringeremo di più, con lei nessun problema. In questo momento non ho litigato con Luis Sal. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast ‘Muschio Selvaggio’ e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

Così parlò Fedez dopo aver ricevuto da Staffelli il Tapiro d’Oro. Ah … giovedì 18 maggio, dalle frequenze Amazon Prime, atteso e desiderato, torna la seconda stagione di ‘The Ferragnez’.

Stefano Mauri