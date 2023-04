Chiara Ferragni è una vera popstar moderna

“Eravate tantissimi ed è stato bellissimo potervi incontrare e vedere che state amando i nuovi prodotti della mia collezione Make Up. Grazie mille Douglas Italia per aver realizzato tutto questo”.

Così postò, dopo la sua bestiale giornata bolognese, Chiara Ferragni, a Bologna, lunedì scorso 17 aprile, per lavoro e per un pranzo, tipicamente emiliano – romagnolo a casa di Gianni Morandi, co conduttore all’ultimo Festival di Sanremo 2023, proprio con la Ferragni e con Amadeus.

Nota a margine: per tutta una vita ha studiato Dante e Macchiavelli, ma da qualche anno si è appassionato a Chiara Ferragni. Sì, c’era anche l’italianista Gian Mario Anselmi, professore emerito dell’Alma Mater, fra le oltre cinquecento persone che lunedì hanno aspettato Chiara da Cremona, davanti al negozio di Douglas in via Rizzoli, creando non pochi disguidi al traffico delle sei del pomeriggio. Per la cronaca, l’italianista era tra i 60 vincitori al concorso “Meet& Greet”. Il premio? Essere appunto a tu per tu con la Ferragni. Questo il commento dell’illustre ‘prof’: “La seguo dai suoi esordi e come studioso delle forme narrative penso che sia stata abilissima a usare fin dall’inizio Instagram come strumento autobiografico e narrativo. E’ il mio idolo, non capisco chi fa lo snob”.

Già, me se avesse ragione Anselmi? In che senso? Ecco piaccia o no, l’influencer – imprenditrice digitale ha aperto una strada, sa il fatto suo, lavora bene, ed è trasversalmente seguitissima.

Stefano Mauri