“Vergognatevi”: Lapo Elkann stronca la Juve Ko a Sassuolo

“Condivido”. Già, Lapo Elkann non ha usato tanti giri di parole per mascherare tutta la delusione per la prestazione e per la sconfitta della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gliene è bastata una: secca, semplice e incisiva, a commento di una riflessione fatta su Twitter dal giornalista, mai tenero con le questioni juventine, Maurizio Pistocchi. E Lapo, nuovamente, dopo aver spronato a modo suo, la Ferrari, ecco è tornato a fare molto rumore.

Ma non è finita, il brutto stop, la partita insipida al Mapei Stadium deve avergli fatto proprio ribollire il sangue nelle vene al punto da scrivere sotto un post della stessa Juventus un’altra parola eloquente:“Vergognatevi”. A provocarne la reazione è stato quel “Possiamo fare meglio.

Dai ragazzi!” letto sull’account dei bianconeri a margine del ko con gli emiliani. “Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI”, è appunto stata la replica, maiuscola, piccata che incarna l’animo in subbuglio di molti sostenitori.

Mister Massimiliano Allegri, per carità: sta facendo il massimo in una situazione durissima, complicata sotto molti aspetti (dentro e fuori dal campo) e ricorsa a tutti che senza il -15 sarebbe tra le prime 4 oltre che in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di EuropaLeague, ma non basta più.

Ah… ecco cosa aveva scritto Pistocchi, sottoscritto poi dal fratello di John Elkann(il grande capo): “La Juve perde di corto muso – gol di Defrel – una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità, e che il Sassuolo – sprecate almeno tre occasioni in superiorità numerica – ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro”.

