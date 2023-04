La Juve sconfitta dal Sassuolo di Carnevali che, alla Juventus farebbe comodo

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, prima del match, vinto dalla sua squadra emiliana per 1 rete a 0 sulla Juve, così aveva parlato ai taccuini della Gazzetta dello Sport del suo futuro: “Il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e poi ho un legame speciale con la famiglia Squinzi. Però mantengo l’ambizione di arrivare in un top club. L’inchiesta Prisma? Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà”.

Già, un dirigente del calibro di Carnevali, alla Juventus farebbe comodo assai, no?

A decidere la partita, a favore dei neroverdi emiliani è stato un gol di Defrel arrivato complice un errore di Fagioli il quale, subito sostituito da mister Allegri, in panchina è scoppiato in lacrime.

Al termine della gara il tecnico bianconero analizza così la sconfitta contro i neroverdi di Dionisi ai microfoni di Dazn: “Non abbiamo fatto bene per 60′, abbiamo reagito dopo lo schiaffo. Era una partita importante per il campionato, per la nostra classifica, potevamo mettere le milanesi a 9 e 11 punti. Le lacrime di Fagioli? Significano che è un ragazzo responsabile, gli errori si fanno, ma non è lui il colpevole. Le colpe sono di tutti, avevamo l’occasione per fare il passo in avanti e così non è stato”.

Così parlò il Max.

Stefano Mauri