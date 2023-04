Antonio Cassano:”Juve stagione pessima. Allegri non va confermato”

L’ex fantasista, oggi opinionista e direttore sportivo, Antonio Cassano ha parlato ancora di Juve, di Mourinho di e di Massimiliano Allegri in un’intervista concessa, stavolta, a La Gazzetta dello Sport.

“Mourinho deve capire che finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre almeno una persona a dirglielo: io. Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Vale per lui come per Allegri. Con i giocatori forti che hanno fanno vedere un calcio osceno.Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m… io lo dico e non mi nascondo. Ma se ti dico solo giocano male, non rende abbastanza l’idea. Perché la maggior parte delle volte anno proprio cag…. Solo ombre per il team juventino. Annata pessima, negativa. A luglio Allegri aveva detto: a marzo-aprile dobbiamo essere dentro a tutto. Risultato: è uscito nel girone Champions in modo vergognoso, a novembre era fuori dalla lotta scudetto. Coppa Italia e Europa League non salvano nulla. La Juve deve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata:Vlahovic su tutti. Di Maria, che resta un genio, viene sfruttato male a 50 metri dalla porta. Squadra sempre sotto palla, tutti in difesa. Ha venti nazionali e gioca in modo orrendo. Lo Sporting l’altra sera li ha presi a pallonate. Ho visto fare alla Juve il pressing disorganizzato, ognuno per conto suo. Ripartire da Allegri l’anno prossimo sarebbe un suicidio: l’errore è stato fargli un contratto lungo a quelle cifre, ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico”.

