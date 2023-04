Mourinho attacca, Massimo Mauro e Landucci difendono la Juve

“Sicuri che non abbia 59 punti? Siamo in Italia…”. Già, così ha parlato, dopo Torino-Roma, in riferimento alla possibilità che il 19 aprile vengano restituiti i 15 punti ai bianconeri, il trainer giallorosso Jose’ Mourinho. A ‘La Domenica Sportiva’ su Rai 2, Marco Landucci – vice allenatore della Juventus appena sconfitto dalla Lazio – ha commentato, al posto dell’ammalato è assente Allegri, le parole dello Special One: “Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono. Le sentenze non le fa lui, no? Aspettiamo il 19. Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana. Abbiamo accettato le decisioni arbitrali come non tutti fanno, accettiamo il verdetto del campo e ripartiamo con fiducia e ottimismo”.

Ecco, tutti i torti, Landucci non ha, no? Ergo, Mourinho faccia il suo mestiere, dato che tra l’altro è bravissimo ad allenare, lasciando le sentenze a chi di competenza, no?

Durante la trasmissione Mediaset Pressing invece, l’opinionista ed ex calciatore Massimo Mauro si è schierato a fianco della Vecchia Signora nel seguente modo: “ Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti?”. Mauro è tornato pure sul bug match, vinto dal laziali, Lazio – Juventus, senza mezze misure: “ Cinque minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? – le dichiarazioni di Mauro, che poi cala la bordata – Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio…”.

