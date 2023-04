Chiara Ferragni e Fedez manco a Dubai possono stare tranquilli?

Già, Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai per trascorrere le festività al caldo solo degli Emirati, ma ai fan del rapper non è sfuggito un dettaglio legato a recenti dichiarazioni rilasciate dall’artista proprio su Dubai, da lui definita la “Disneyland degli orrori”. Così Fedez è stato travolto dalle critiche proprio dei suoi fan per essere tornato in un posto da lui stesso criticato. Ma cambiare idea non è un reato e Fedez sarà pur libero di fare ciò che crede e andare dove gli pare, no?



Per stare insieme al marito e ai figli, appena rientrata dal safari in Sudafrica passato con gli amici, la Ferragni ha organizzato una vacanza all’estero con il marito e i due figli appunto per trascorrere da soli in 4 queste festività pasquali. I Ferragnez hanno scelto di lasciare l’Italia alla volta del Medio Oriente rinunciando a lauti pranzi e riunioni di famiglia. Ovviamente i coniugi hanno ampiamente documentato il viaggio e l’arrivo a Dubai con foto e video condivisi su Instagram e i primi scatti pubblicati sui social hanno continuato ad alimentare voci, sussurri, pettegolezzi che li vorrebbero in crisi. Manco a Dubai possono stare tranquilli Chiara e Fedez.

Stefano Mauri