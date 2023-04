E se Walter Zenga, al posto di Inzaghi avesse fatto meglio?

Già, ripreso da vari siti, nelle scorse ore, durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni per commentare soprattutto il momento dell’Inter.

Per lei ci sono delle frizioni tra calciatori e allenatore?

“Le frizioni interne con Inzaghi io non so chi le ha messe in giro. Vorrei sapere chi le dice queste cose. Quando si perdono 10 partite escono sempre queste cose. Le frizioni di cui parlate non esistono. La verità è che leggete i giornali sbagliati. Ci sono alcune situazioni particolari nei nerazzurri con Dumfries che si sa deve andare via e Lukaku che ha sempre troppa voglia di strafare. Vi posso dire che la situazione è inspiegabile. Io personalmente non ho mai visto una squadra che perde 10 partite in Serie A e arriva ai quarti di Champions League”.

Inzaghi rischia l’esonero?

“Mi sembra una soluzione un po’ esagerata ad essere sincero. Queste cose le stiamo vedendo in Inghilterra in cui stanno sperperando i soldi. Se si esonera Inzaghi, poi, chi si prende? Zenga o Chivu? Con tutto il rispetto per Walter che mi sta molto simpatico e penso sia un bravo allenatore”.

Così parlò Zazzaroni. E a questo punto però sorge il quesito: sicuri che Walter Zenga, sulla panchina di quest’Inter Milano, avrebbe fatto peggio di Simone Inzaghi?

