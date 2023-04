Chiara Ferragni da Cremona e il bagno sensuale in Sudafrica

Già quello che si sta godendo Chiara Ferragni in Sudafrica, ecco è un viaggio sognato per tre anni. L’influencer aveva organizzato un safari con gli amici più cari nel 2020, poi il Covid ha scombussolato tutti i piani. Nel frattempo lei è diventata mamma per la seconda volta e ha visto crescere i suoi progetti imprenditoriali a dismisura.

Potevano mancare scatti sensuali postati via Instagram? Assolutamente no, per fortuna, così, Chiara da Cremona, dopo aver regalato pure consigli su come preparare la valigia, ecco si è mostrata in acqua, in tutta la sua bellezza in un sensualissimo bagno in una mistica vasca sudafricana.Chapeau.

Intanto nei giorni scorsi, direttamente da Amadeus, condizionale d’obbligo: alla Ferragni sarebbe arrivata la proposta, di ricondurre, ovviamente con Ama, il Festival di Sanremo 2024. Che risponderà l’influencer seguitissima e lanciatissima?

Stefano Mauri