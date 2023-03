Fedez torna a parlare con Fabio Rovazzi

Allora, vai social Fedez ha già annunciato e lanciato la seconda edizione di “Love Mi”, l’evento – concerto che si terrà ancora una volta a Milano in Piazza Duomo il prossimo 27 giugno. Sono in corso, sostiene Dagospia, in questi giorni le trattative tra Mediaset e l’artista per riproporre il concerto su Italia1, lo scorso anno la serata aveva ottenuto il 10% di share.

Via web intanto, il rapper ha dichiarato:“Sono solo soletto”, all’inizio del 114 esimo episodio di Muschio Selvaggio, il suo spazio internet, intitolato per l’occasione,Chiacchierata dopo cinque anni con Fabio Rovazzi, che lo ha visto di nuovo fianco a fianco con l’amico storico, con il quale si è riappacificato (Disco per l’Estate in arrivo?) di recente dopo anni di lontananza.

“È la prima conversazione di un’ora che abbiamo affrontato dopo cinque anni”, ha sottolineato Fedez, condividendo su Instagram il link all’ultimo episodio. Oggetto del discorso, un provino fatto a Hollywood, di cui Fedez ha ricordato gli aneddoti, rispolverando quella volta in cui partecipò a una selezione, per avere una parte, cosa poi non avvenuta, con Jennifer Aniston e Adam Sandler nel film Murder Mystery

Tra lui e Rovazzi l’atmosfera è parsa rilassata e serena, come una volta. La rottura tra i due, nel 2018, quando il rapper viveva a Los Angels con Chiara Ferragni, prima della nascita del figlio Leone.

Stefano Mauri