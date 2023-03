Mister Inzaghi, ci spieghi il flop della sua Inter e non attacchi gli arbitri

Già è finita sul campo, ma non fuori, anche se i vertici arbitrali hanno giudicato… non censurabile, l’arbitraggio di Chiffi. Intanto, sì… continuano a tenere banco le polemiche su Inter-Juventus legate al presunto fallo di mano di Rabiot nell’azione che ha portato al gol di Kostic. Sull’argomento si è espresso anche Claudio Marchisio che, ospite alla Domenica Sportiva, ha lanciato anche una frecciatina a Simone Inzaghi: “Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto Lautaro Martinez. Il gol della Juventus? Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Dumfries che di Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno”.

Già: perché Inzaghi non spiega perché la sua squadra gioca sempre il solito, scolastico 3 – 5 – 2 e in campionato non ingrana? Come mai, sempre Simone Inzaghi, colui che spesso si loda, sovente “piange” nelle interviste cercando, preferendo scuse, alle analisi dettagliate, mah … non racconta come ha fatto a perdere, l’anno scorso, uno scudetto già vinto? Dulcis in fundo, sempre Inzaghi, ci spieghi, anziché criticare l’arbitro Chiffi (un anno fa, le presunte sviste arbitrali capitarono, nel silenzio nerazzurro, a sfavore dei bianconeri), l’involuzione che hanno avuto, sotto la sua guida i vari Correa, Lukaku, Dumfries e De Vrij?

Ah … Marchisio, nella nuova Juventus in via di rifacimento, non sarebbe male nelle vesti di vicepresidente operativo, no?

Stefano Mauri