Chiara Ferragni e Fedez tornati alla normalità. E torna il concerto di Milano

Abbiamo quindi la data, che … il 27 giugno torna in piazza Duomo a Milano, dopo la prima edizione, che aveva portato in piazza migliaia di persone e moltissimi artisti per una buona causa, Love Mi, il concertone di Fedez. La beneficenza lo scorso anno fu a favore di Tog – Together to go, la onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardo mentale. E probabilmente anche quest’anno sarà Tog il destinatario della raccolta fondi legata al concerto.

L’annuncio arriva dai canali social di Fedez, che aggiunge: “Non vedo l’ora di raccontarvi tutto il cast”. Ricordate? Lo scorso anno il concerto, inserito nel palinsesto di eventi estivi del Comune di Milano, aveva portato sul palco giovani artisti come Ariete, Rosa Chemical, Lazza, Mara Sattei, assieme ad artisti come Myss Keta, Dargen D’Amico, Ghali, Tananai. Fedez aveva lanciato il concerto con l’amico ritrovato J-Ax e con lui aveva chiuso la serata in piazza.

Intanto domenica scorsa, innamorati e complici, Chiara Ferragni e Fedez, insieme e coi familiari hanno festeggiato il doppio compleanno dei figli.

Stefano Mauri