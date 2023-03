Chiara Ferragni citata pure da Giorgia Meloni e dalla Cgil

Leggete un po’ quanto segue, che Chiara Ferragni da Cremona non può manco passare, in santa pace, qualche giorno di relax in Marocco che subito, suo malgrado, direttamente o indirettamente viene tirata in ballo.

“Pensati sgradita”. Già, a margine del congresso nazionale della Cigl la trovata contro Giorgia Meloni è stata rappresentata da una minoranza di militanti con un pallido tentativo di imitazione di una famosa scena dell’ultima edizione del festival di Sanremo, che all’epoca aveva visto come protagonista Chiara Ferragni. Ricordate? Durante la prima serata del contest televisivo, infatti, la moglie di Fedez era stata accolta sul palco dell’Ariston da Amadeus con indosso una stola bianca in cui c’era scritto, per l’appunto: “Pensati libera”. Ora, dalla riviera ligure, la parafrasi di quel messaggio è riapparsa fuori dal Palafiera di Rimini da parte di una militante, in segno di contestazione contro il presidente del Consiglio. La leader di Fratelli d’Italia non ha comunque perso l’occasione per ribattere ironicamente a quella protesta avvenuta fuori dall’assemblea sindacale: “Ringrazio anche chi dice ‘pensati sgradita’. Uno slogan efficace. Anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica”.

Così parlò Giorgia Meloni, ripresa da vari media, sito on Line del quotidiano Il Giornale compreso.

Ah… la Ferragni è ormai al centro di tutto e tutti.

Stefano Mauri