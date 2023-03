Ma Chiara Ferragni potrà uscire in mutandine o no?

L’influencer di Cremona Chiara Ferragni colpisce ancora e infiamma il web con nuove polemiche sul suo look

Già, così per vedere l’effetto che fa, per provocare, oppure, semplicemente per lavorare, beh a quanto pare, pur rigorosamente firmata, Chiara Ferragni è rimasta in mutande. Per carità: nessun tracollo per la sua attività da imprenditrice digitale e influencer. Anzi, quelle vanno a gonfie vele come dimostra il traguardo dei 29 milioni di seguaci su Instagram raggiunto nelle ultime ore.

Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate – GUARDA

Amazon Music, 100 milioni di brani in prova gratuita – GUARDA

Semplicemente Chiara da Cremona, ecco ha sfoggiato un outfit decisamente audace per una normale mattina di metà marzo. Sarà che le temperature sono già quasi primaverili, ma la Ferragni si è lasciata alle spalle la porta di casa con una mise che ha sollevato l’ennesimo dibattito tra i suoi follower.

Sì, in un post sulla sua pagina Instagram, la Ferragni ha indossato un paio di sneakers di Louis Vuitton, collant, mutande nere, giacca di pelle e cappellino.

Scopri le giacche più pazze del mondo! (Tipo quella di Amadeus) – GUARDA

Prime Student, gli sconti e i vantaggi di Amazon riservati solo agli Studenti – GUARDA

E … il web è schizzato: tra appalusi, complimenti, gelosie, post per cercare pubblicità a riflesso, prese per i fondelli e quant’altro.

A questo punto, il quesito sorge spontaneo: dato che lo fa per lavoro, considerando che … ehm, brutta non è, se lo fa di sua spontanea volontà, senza mancare di rispetto a persone o cose, ecco la Ferragni sarà pur libera di mostrarsi in mutandine, no?

Stefano Mauri