Pogba massimo rispetto per la sua fede, ma pure la Juve è gravata dalle sue assenze, no?

Ancora un infortunio per il centrocampista francese Paul Pogba, sempre fuori. Ma il riferimento che fa al credo religioso appare decisamente fuori luogo…

“Allah non grava un’anima oltre ciò che può sopportare”. Questo il messaggio social del centrocampista della Juve Paul Pogba, che attraverso il proprio profilo Instagram ha postato una foto con questa frase, dopo l’ennesimo infortunio che lo farà restare ai box di nuovo.

Per carità massimo rispetto per il credo religioso, la fede e il pathos mistico del centrocampista francese, ma pure i tifosi della Juventus e la stessa società, mah forse gradirebbero sopportare meno le assenze di Paul e applaudire maggiormente le sue presenze, no? Ergo forse, se soltanto il luglio scorso, anziché rimandare, Pogba si fosse fatto operare subito al ginocchio, mah, magari oggi tutti sarebbero più sgravati.

Purtroppo il francese ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra: sicuramente non sarà a disposizione prima della sosta ma non solo. I tempi di recupero si aggirano infatti sui 20 giorni e per questo sarà difficile rivederlo in campo contro il Verona, partita in programma l’1 aprile. Più facile per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter o la trasferta con la Lazio successiva. Mah …

Stefano Mauri