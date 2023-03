Pogba potrebbe mostrare più voglia di Juventus, no?

“Una decisione stupida, non forte. L’unico modo per dar fastidio a un calciatore è mettergli le mani nel portafogli, non lasciarlo a casa. E’ una cavolata escluderlo dai convocati. E’ uni di quelli che ora deve dimostrare qualcosa e non lo convochi? Dagli una multa salata piuttosto. Ti fai del male da solo. Hai avuto un’annata così difficile, anche dal punto di vista dei calciatori, e li tieni fuori pure per un ritardo? Oggi non ci sono più figure forti come Nedved, Marotta, sta facendo tutto uno che non fa il dirigente e hanno scritto anche un regolamento interno stupido. Risoluzione del contratto? Mah … niente è impossibile. Ti serve Pogba ora? Si, allora gli dai una multa e lo porti in campo. Se non è così vuol dire che hanno sbagliato tutto, perché Pogba non lo avrei mai riportato alla Juventus, perché veniva da trascorsi fisici che lasciavano delle incognite. Lasciarlo fuori perché è in ritardo è il colmo, proprio lui che sta recuperando e anche a lui gli servirebbe giocare un po’ per riprendere la forma migliore. Magari è un segnale di Allegri a tutto il gruppo, non so, però rimango perplesso”.

Così su Tuttomercatoweb, il calciofilo, opinionista informato Massimo Brambati ha commentato la non convocazione di Pogba per il match di Europa League tar Juve e Friburgo. Il motivo della punizione? Il ritardo del centrocampista per l’inizio del ritiro.

Ora detto che alla Juve mancano un general manager di peso calcistico del calibro di Marotta o Giuntoli, sottolineato che Nedved non era proprio una figura forte nello spogliatoio, ribadito che alla causa servirebbe pure un direttore sportivo, beh, Pogba potrebbe mostrare più voglia di Juventus coi fatti, no? Ah mister Allegri sta facendo, benino, tutto lui, ma avrebbe bisogno di aiuto…

Stefano Mauri