Chiara Ferragni e la sua insalata ben riuscita

“L’avevamo incontrata alla sua prima Settimana della moda, nel febbraio 2010. Chiara Ferragni aveva 22 anni e il suo blog ‘The Blonde Salad’ cominciava a farsi conoscere tra gli appassionati di moda: tanto che durante la Fashion Week aveva ricevuto inviti da parte degli stilisti per assistere alle sfilate. ‘Non mi aspettavo tutto questo successo del blog. E’ una dimostrazione del fatto che i blogger sono più vicini alla gente’ diceva in quell’intervista a Repubblica.it. Ancora studentessa di giurisprudenza in Bocconi, era indecisa tra il diritto internazionale e la moda. Il suo blog aveva appena 4 mesi e in media 15mila visitatori al giorno. Sappiamo poi come è andata a finire”.

Così, a commento appunto di una video intervista, datata 2010 (ritornata in auge), all’allora giovane Blogger Chiara Ferragni, scrissero quelli della redazione (versione On Line) de ‘La Repubblica’ nei giorni scorsi.

Ebbene… gridiamolo: influencer seguita, bellissima ragazza (ammirata, applaudita, temuta, odiata, seguita, criticata), co presentatrice del Festival di Sanremo (voto 10, alla faccia del marito Fedez, voto 5, che le ha rubato un po’ la scena) 2023, moglie, mamma e vip sempre on line, Chiara da Cremona è una Donna in gamba, che, a modo suo, piaccia o meno, ce l’ha fatta. Ed è stata la prima, ricordiamolo: insieme alla collega e amica (in questo mondo falso le vere amicizie meritano attenzione), Veronica Ferraro (compagna di Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: produttore, autore, compositore e poli musicista), a credere, lavorando sodo, nelle potenzialità della rete.



Sì… la Ferragni e Veronica hanno aperto una strada, e stanno macinando chilometri, paralleli e diversi, in un ambiente affascinante, selettivo, intrigante, ma complicato e duro. Soprattutto (ahinoi essere belle, a queste latitudini sbagliate giova, ma talvolta segna) se sei una bellissima (per carità, la bellezza non è una colpa ed è meglio che essere brutte) ragazza di provincia che ha voglia di dire e fare qualcosa fuori dal coro, anticipando tanti.

Particolare non indifferente: a distanza di tanti anni, l’insalata (il mix del mondo di Chiara Ferragni, che salad significa appunto insalata) alla Ferragni è un piatto ancora assai gustoso. E per mettersi a nudo, un po’ la provocatoria specialità della casa, occorre avere le palle.

Stefano Mauri