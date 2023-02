Emma Marrone accende la sfilata di GCDS a Milano

Emma Marrone ha illuminato la scena con la sua spontanea bellezza. Intanto tra i suoi fan cresce l’attesa per conoscere le canzoni che comporranno l’atteso album

Già, Giuliano Calza, fondatore e direttore creativo di GCDS, è uno dei più giovani designer italiani a essersi distinto sul panorama globale della moda. Oggi acronimo di Giuliano Calza Design Studio, il suo brand ha rivoluzionato i codici dello streetwear, eleggendo il rosa a cifra distintiva e dando vita a un universo creativo che mescola pop culture, lusso e artigianalità italiana.

Riconosciuto come uno dei nomi più influenti della moda da Business of Fashion, pluripremiato per il suo stile ironico, sofisticato e rigorosamente made in Italy, Giuliano ha saputo conquistare in pochissimo tempo una community eclettica ed entusiasta di celebrità e icone, da Beyoncé a Sophia Loren, grazie a collezioni che trascendono ogni categoria stabilita.

La sua audacia creativa si traduce non solo nei capi ready-to-wear e negli accessori best seller, ma anche in progetti all’avanguardia: nel 2020, in piena pandemia, GCDS è stato il primo brand a sfilare nel metaverso, conquistando la cover digitale della rivista Dazed.



Ebbene, giovedì scorso, alla Milano Fashion Week, la sfilata GCDS ha spaccato di brutto, seduta a fianco della stylist Carine Roitfeld, Dua Lipa è stata la grande protagonista dell’evento. Ma la prima fila ha accolto anche Sfera Ebbasta, Emma Marrone e Mr Rain, che aveva indossato GCDS sul palco del Festival di Sanremo, dove si è classificato quarto.

E proprio la meravigliosa Emma, beh ha illuminato la scena con la sua spontanea bellezza. Intanto tra i suoi fan cresce l’attesa per conoscere le canzoni che comporranno l’atteso album attualmente in lavorazione.

Detto ciò Emma sar

Stefano Mauri