Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace?

“La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna Civitillo per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna Dan per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco”.

Così postò via social Chiara Ferragni, dopo la sua esperienza sanremese alla conduzione del Festival di Sanremo per la serata inaugurale e per quella di chiusura.

Fedez invece, marito della Chiara da Cremona (ma i due hanno fatto pace dopo il bacio, non tanto gradito dalla moglie causa scena rubata sul palco più importate d’Italia tra il rapper e l’esplosivo Rosa Chemical?) così ha scritto su Instagram:“Congratulazione a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”.

A questo post, tra il serio o faceto, naturalmente in chiave ironica è arrivato il seguente commento di Emma Marrone: “Se ti serve un avvocato per il divorzio non esitare a chiamare”.

Ma davvero tira un’aria strana in casa Ferragnez, con Chiara (per carità magari pure a ragion veduta) un po’ arrabbiata per il fatto che Fedez le ha rubato un attimino la scena? Mah …

Stefano Mauri