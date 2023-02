Emma Marrone e Marina Di Guardo applaudono Chiara Ferragni a Sanremo

“Siamo delle scatole che contengono meraviglia e vanno aperte con cura… Così orgogliosa di te amore mio”…Così, mentre la figlia interpretava il suo monologo, (una lettera scritta alla bimba che è stata), postava Marina di Guardo, scrittrice (cremonese d’adozione) e mamma della Chiara Ferragni socialnazionalpopolare.

Le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

Prime Student, gli sconti e i vantaggi di Amazon riservati solo agli Studenti – GUARDA

Già, emozionata, commossa, al suo debutto ufficiale alla conduzione televisiva (e debuttare all’Ariston per il Festival di Sanremo, alla sua prima seratona, beh facile non è: capito rosiconi?), sì… Chiara Ferragni, a modo suo è stata la protagonista indiscussa della kermesse festivaliera 2023. Prima di scendere la scalinata dell’Ariston l’imprenditrice digitale ha mostrato la scritta sulla stola bianca che ha completato il suo outfit total black:“Pensati libera”.

Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate – GUARDA

Amazon Music, 100 milioni di brani in prova gratuita – GUARDA

Un messaggio che è stato subito promosso sui social network (insieme al suo nuovo taglio di capelli). Per il suo debutto alla kermesse musicale, la moglie di Fedez ha scelto una creazione di Dior.“Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo – ha spiegato su Instagram – abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda”.

Chiara Ferragni, il cartonato (a grandezza naturale!) della regina delle influencer da tenere in casa – GUARDA

I mocassini di Chiara Ferragni – IMPERDIBILI

Pioggia di like e complimenti per il look di Chiara Ferragni alla prima serata di Sanremo 2023. Non è passato inosservato il gesto di Emma Marrone, che in passato è stata sul palco dell’Ariston sia come cantante in gara che come conduttrice. “Stupenda Chiara”, ha scritto l’artista.



Ah … estrapolata da suo monologo, introdotto dalla canzone “nessuno mi può giudicare”, la frase “Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una tr…”, a modo suo è emblematica e rappresentativa del mondo socialpop del quale Chiara da Cremona è massima espressione.

Quando sei in tv, una delle cose da fare è non essere scontata e banale. Ebbene: missione compiuta per la Regina della Moda, sé stessa e tutto sommato comoda, sopra un palco scomodo!

Best of me, il meglio di Emma Marrone – GUARDA

Stefano Mauri