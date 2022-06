Chiara Ferragni nuda e di sola schiuma vestita regala emozioni audaci

Come ha festeggiato, a modo suo: quindi postando poi tutto su Instagram in presa diretta, l’ufficialità della sua presenza, nelle vesti di co conduttrice con Amadeus, al Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni? Allora l’influencer di Cremona, di fatto, ancora una volta ha stupito e sconvolto i suoi follower. Martedì pomeriggio infatti, la bella, acuta, intelligente, provocatrice e audace imprenditrice digitale, ha postato una foto hot, in cui appare completamente nuda.

Sì… la Ferragni si è mostrata senza veli in una vasca da bagno in piedi e con un calice di vino in mano. A coprirla nelle parti intime solo un po’ di schiuma.

Uno scatto minimalincisivo, sexy, per nulla volgare e senza fronzoli che ha acceso il web in questi giorni torridi. A corredo dell’immagine una didascalia semplice: “This is the mood” … Il modo migliore per festeggiare la partecipazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, non c’è niente di meglio di un po’ di sano relax in vasca da bagno”.

Insomma, dopo un periodo ricco di impegni lavorativi e denso di emozioni, Chiara, ha deciso di dedicarsi un bel bagno sorseggiando del buon vino. Con questo caldo torrido, non c’è niente di meglio di un bagno rinfrescante che però regala un pomeriggio davvero caliente ai suoi fan. Già … la Ferragni fa sempre colpo!

Stefano Mauri