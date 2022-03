Fedez, la telefonata di Vialli alla vigilia dell’operazione e la prima colazione dell’artista

(continua dopo la pubblicità)

Fedez, ecco cos’ha detto il chirurgo che ha operato il rapper sul raro tipo di tumore che lo ha colpito

Fedez il giorno dopo. Certe situazioni danno speranza a chi è ammalato, coraggio ha chi ha timori e dovrebbero eliminare le paturnie di quanti, si lamentano sempre pur non avendone motivo. O no?

Nel frattempo … prosegue la convalescenza del rapper dopo l’importante operazione a cui è stato sottoposto martedì per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas.

Chiara Ferragni: “Abbiamo avuto paura di tutto. Speriamo che questi giorni diventino presto un brutto ricordo” – GUARDA

Fedez rompe il silenzio: “Mi hanno tolto un tumore raro al pancreas” – GUARDA

Sempre al suo fianco, la moglie Chiara Ferragni ha postato un’immagine dall’ospedale che riprende Fedez mentre fa colazione. “Good morning from the hospital tu” la frase a corredo della foto in cui Fedez alza il pollice in segno di ok.

In precedenza l’artista aveva rivelato di avere ricevuto, lunedì scorso, una telefonata da Gianluca Vialli, ex calciatore che da anni sta combattendo contro un cancro al pancreas. “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.

(continua dopo la pubblicità)

Fedez, i giorni decisivi dopo l’annuncio shock sulla sua malattia – GUARDA

Questo il commento di Fedez al gradito pensiero di Vialli. Secondo i medici le possibilità di un pronto recupero del cantante ci sono tutte, ma non bisogna avere fretta. In particolare, il professor Falconi, il chirurgo che ha operato Fedez ha detto che dal tumore che ha colpito l’interprete di Mille e altri successi, si può guarire.

Stefano Mauri