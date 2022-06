Clamoroso a Milano: Fedez, Tananai e Mara Sattei cantano per strada e Chiara Ferragni li riprende

Clamoroso a Milano? Assolutamente si’ e il merito è di Fedez, generoso a regalare una sorpresa ai suoi fan cin un concerto per strada nel quartiere di Chinatown a Milano. È successo martedì scorso, dopo la cena giapponese e il karaoke per scaldarsi la voce in una delle salette del locale meneghino House of Ronin, poi l’annuncio in diretta su Instagram: “Ci vediamo in piazza Morselli alle 23.30”. Così Fedez assieme a Tananai e Mara Sattei ha improvvisato un concertone coi fiocchi in mezzo alla strada, tra fan e curiosi per il lancio della nuova canzone ‘La dolce vita’. “Adesso scenderemo giù e ci esibiremo per strada, la Ferragni farà la break dance”,: così ha scherzato il cantante nella diretta prima del live, mentre si affacciava al balcone per salutare gli ammiratori. Assieme a Lui, infatti, c’era anche la moglie, l’imprenditrice Chiara Ferragni, che ha supportato il marito durante la serata e ha ripreso il pubblico in delirio. Inoltre, il 28 giugno Fedez tornerà sul palco in piazza Duomo assieme a J-Ax, l’amico con cui si è da poco riconciliato, per un concerto benefico organizzato come omaggio a Milano.

Stefano Mauri