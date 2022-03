Fedez rompe il silenzio: “Mi hanno tolto un tumore raro al pancreas”

(continua dopo la pubblicità)

Fedez choc: “Ho un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”

Dal suo letto d’ospedale, dalla stanza del reparto Solventi del San Raffaele di Milano, dove la moglie Chiara Ferragni è sempre con lui nel lento, ma buono decorso post operatorio, Fedez, via Instagram, ha rotto il silenzio, spiegando la sua malattia…

Fedez operato al San Raffaele di Milano, i fan e gli ammiratori vicini ai Ferragnez – GUARDA

Fedez, i giorni decisivi dopo l’annuncio shock sulla sua malattia – GUARDA

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

Chiara Ferragni, la dolcissima dedica al compagno ammalato: “Ti amiamo più che mai” – GUARDA

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”. Il rapper Fedez ha pubblicato su Instagram alcune foto e un messaggio per spiegare la situazione, e rassicurare i fan. “Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico”

Chiara Ferragni, nuova linea di intimo per Intimissimi, per Tod’s un 2021 super – GUARDA

Così postò Fedez, cantante, artista e ragazza in gamba a cui va un grosso in bocca al lupo.

Stefano Mauri