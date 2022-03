Emma Marrone: “Buon 8 marzo… Ma celebrare le donne un giorno su 365 non basta”

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone e il suo pensiero per la Festa della Donna: “Oggi tutti si regalano e ricevono mimose. Ma celebrare le donne, un giorno su 365, non basta”

Emma Marrone, reduce da un magico Festival di Sanremo e da una straordinaria Settimana della Moda in quel di Milano, in questi giorni di ansia e guerra per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sta pensando alle nuove canzoni per l’atteso album in preparazione. Intanto in radio e sulle varie piattaforme, “Ogni volta è così”, il suo pezzone sanremese va alla grandissima.

E via Instagram, Emma, non ha fatto mancare il suo pensiero per la Festa della Donna: “Oggi (martedì 8 marzo) tutti parlano di donne, si regalano e ricevono mimose, si ricordano i passi avanti che le donne hanno fatto nella storia con le loro conquiste sociali e politiche. Ma celebrare le donne, un giorno su 365, non basta. Il vero passo avanti è alimentare la cultura del rispetto, della parità di genere e della lotta alle discriminazioni ogni giorno.

C’è un posto che lo fa, uno spazio dedicato a sostenere le donne che le accoglie e la fa sentire meno sole ogni giorno. Come sapete, collaboro da un po’ di tempo con Lines che supporta attivamente la Onlus WeWorld e presto andrò a Bologna per farvi scoprire il suo nuovo spazio donna. State collegati. Buon 8 marzo … tutto l’anno a tutte”

Così postò via Instagram Emma Marrone … Chapeau!

Stefano Mauri