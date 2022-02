Emma Marrone: “Noi donne dobbiamo essere solidali. Amate il vostro corpo sempre”

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone? Bella, vera, straordinaria, squarciante, sì … è stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo: con la sua “Ogni Volta è Così”: canzone non facile, la cantante ha emozionato il pubblico in sala e soprattutto quello a casa, grazie anche alla sua voglia di mettersi in gioco nella competizione nonostante non abbia un progetto discografico in uscita sul mercato musicale nell’immediato, come invece succede a molti altri suoi colleghi. Ma anche per il bel messaggio che c’è dietro al brano, dedicato alla forza delle donne e alla necessità di respingere giudizi e pregiudizi cui troppo spesso sono sottoposte.

Emma si è raccontata nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin nei giorni scorsi, parlando a 360° della sua carriera, dei suoi nuovi impegni al cinema e in TV, ma anche della sua vita privata.

L’artista è tornata a sottolineare il bellissimo legame di amicizia e solidarietà femminile che la lega alla collega Francesca Michielin, la sua direttrice d’orchestra al Festival e con cui ha duettato sulle note di “Baby One More Time” durante la serata dedicata alle cover.

“Mi ha insegnato a essere un po’ più sicura di me stessa. Lei è come me, un’altra che combatte. A volte i giudizi peggiori arrivano dalle donne verso altre donne e questa è una cosa che mi dispiace”.Così haparlato Emma in merito all’esperienza tutta al femminile sul palco dell’Ariston.

(continua dopo la pubblicità)

E sul tema difesa delle donne e solidarietà femminile, la Marrone ha ricordato i suoi impegni che vive in prima persona:

(continua dopo la pubblicità)

“Tutti i giorni però, non aspetto il post su Instagram l’8 marzo, perché si deve combattere veramente tutti i giorni. Così come i post sulla violenza sulle donne… Ci limitiamo ormai a essere presenti in quei giorni sui social, però poi per il resto dei giorni ci dimentichiamo cosa significa essere solidali con le donne. Mi lancio senza paracadute nelle cose in cui credo, senza calcolare i rischi. Sono sempre stata così, mi prendevo sempre le cause di tutte. Ci vuole un pò di educazione ai sentimenti, quando le persone ci attaccano non sanno che stiamo già combattendo battaglie importanti”.

Infine, nel salotto televisivo della Toffanin, Emma ha lanciato un messaggio importante per il futuro dei ragazzi, perché spesso le parole non corrispondono a gesti altrettanto di sostegno: “Bisogna ricompattarci. Anche quando non ero padrona di me stessa e del mio corpo mi sono amata, forse anche di più.”

Stefano Mauri