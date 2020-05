Coronavirus, i contagi italiani al 23 maggio: dalla provincia più colpita alla meno colpita

I contagi da coronavirus in Italia del 23 maggio: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita. La banca dati più completa sul covid-19 in Italia. I dati sono forniti dal ministero della Salute

Sono 119 le vittime da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, delle quali 56 nella sola Lombardia. Il totale dei decessi ammonta a 32735. Il contagi crescono dello 0,3%, con 669 casi in più, più o meno in linea con i dati di ieri, quando erano 652. Dall’inizio della pandemia sono 229327 le persone colpite dal morbo, delle quali 57752 ancora positive.

I guariti aumentano di 2120 unità e arrivano a 138840. I ricoverati sono 8695, dei quali 572 in terapia intensiva (-23).

Non si registrano nuovi contagi in Sicilia, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Bolzano.

***

La tabella

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 23 maggio

Milano (Lombardia): 22.616

Torino (Piemonte): 15.382

Brescia (Lombardia): 14.417

Bergamo (Lombardia): 12.834

Cremona (Lombardia): 6.383

Roma (Lazio): 5.549

Genova (Liguria): 5.493

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.421

Pavia (Lombardia): 5.184

Verona (Veneto): 5.069

Bologna (Emilia-Romagna): 4.931

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.922

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.457

Trento (P.A. Trento): 4.395

Padova (Veneto): 3.927

Modena (Emilia-Romagna): 3.895

Alessandria (Piemonte): 3.845

Como (Lombardia): 3.747

Varese (Lombardia): 3.490

Parma (Emilia-Romagna): 3.456

Firenze (Toscana): 3.445

Lodi (Lombardia): 3.400

Mantova (Lombardia): 3.314

Vicenza (Veneto): 2.832

Pesaro e Urbino (Marche): 2.738

Cuneo (Piemonte): 2.730

Lecco (Lombardia): 2.717

Novara (Piemonte): 2.657

Treviso (Veneto): 2.654

Venezia (Veneto): 2.649

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.590

Napoli (Campania): 2.585

Rimini (Emilia-Romagna): 2.134

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.888

Ancona (Marche): 1.863

Asti (Piemonte): 1.768

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.715

Savona (Liguria): 1.535

Pescara (Abruzzo): 1.508

Imperia (Liguria): 1.500

Bari (Puglia): 1.462

Sondrio (Lombardia): 1.414

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.372

Lucca (Toscana): 1.357

Vercelli (Piemonte): 1.267

Aosta (Valle d’Aosta): 1.177

Belluno (Veneto): 1.153

Foggia (Puglia): 1.135

Macerata (Marche): 1.114

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.103

Catania (Sicilia): 1.067

Massa Carrara (Toscana): 1.044

Biella (Piemonte): 1.030

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.018

Perugia (Umbria): 1.003

Ferrara (Emilia-Romagna): 985

Udine (Friuli Venezia Giulia): 979

La Spezia (Liguria): 897

Pisa (Toscana): 885

Sassari (Sardegna): 871

Chieti (Abruzzo): 817

Salerno (Campania): 677

Arezzo (Toscana): 676

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 672

Pistoia (Toscana): 669

Brindisi (Puglia): 651

Teramo (Abruzzo): 650

Frosinone (Lazio): 612

Palermo (Sicilia): 574

Messina (Sicilia): 562

Prato (Toscana): 559

Livorno (Toscana): 551

Avellino (Campania): 537

Latina (Lazio): 529

Lecce (Puglia): 511

Cosenza (Calabria): 468

Fermo (Marche): 465

Caserta (Campania): 453

Rovigo (Veneto): 441

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 426

Grosseto (Toscana): 423

Enna (Sicilia): 421

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 381

Rieti (Lazio): 378

Terni (Umbria): 372

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 355

Campobasso (Molise): 354

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 288

Taranto (Puglia): 278

Reggio di Calabria (Calabria): 274

Cagliari (Sardegna): 249

Siracusa (Sicilia): 248

L’Aquila (Abruzzo): 246

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 231

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 210

Matera (Basilicata): 208

Benevento (Campania): 204

Potenza (Basilicata): 190

Caltanissetta (Sicilia): 172

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 139

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 113

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 60

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 30

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 23 maggio

Lombardia: 86.825 (25.630)

Piemonte: 30.137 (8.025)

Emilia-Romagna: 27.513 (4.570)

Veneto: 19.069 (2.841)

Toscana: 10.047 (1.766)

Liguria: 9.427 (1.734)

Lazio: 7.607 (3.581)

Marche: 6.701 (1.713)

Campania: 4.744 (1.273)

Puglia: 4.448 (1.805)

P.A. Trento: 4.395 (565)

Sicilia: 3.421 (1.512)

Friuli Venezia Giulia: 3.233 (459)

Abruzzo: 3.221 (1.168)

P.A. Bolzano: 2.590 (214)

Umbria: 1.430 (56)

Sardegna: 1.356 (287)

Valle d’Aosta: 1.177 (35)

Calabria: 1.157 (288)

Molise: 431 (189)

Basilicata: 398 (41)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 86.825 (+441, +0,5%; ieri +293)

Emilia-Romagna 27.513 (+43, +0,2%; ieri +53)

Veneto 19.069 (+10, +0,1%; ieri +21)

Piemonte 30.137 (+60, +0,2%; ieri +87)

Marche 6.701 (+4, +0,1%; ieri +8)

Liguria 9.427 (+38, +0,4%; ieri +45)

Campania 4.744 (+11, +0,2%; ieri +10)

Toscana 10.047 (+12, +0,1%; ieri +35)

Sicilia 3.421 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Lazio 7.607 (+18, +0,2%; ieri +31)

Friuli-Venezia Giulia 3.233 (+ 6, +0,2%; ieri +12)

Abruzzo 3.221 (+1, +0,1%; ieri +8)

Puglia 4.448 (+8, +0,2%; ieri +27)

Umbria 1.430 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.590 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Calabria 1.157 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.356 (nessun nuovo caso, come ieri)

Valle d’Aosta 1.177 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 4.395 (+7, +0,2%; ieri +10)

Molise 431 (+5, +0,2%; ieri +3)

Basilicata 398 (+4, +1%; ieri nessun nuovo caso)

***