Coronavirus, i contagi in tutti i comuni della Lombardia al 18 maggio

Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 18 maggio. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia

Nel giorno della riapertura dal lockdown i dati da coronavirus in Lombardia si presentano tutti al minimo. Le vittime scendono a 24 in un giorno, per un totale di 15543.

I contagi salgono di appena 175 unità, arrivando a quota 85019, con una crescita mai stata così bassa: 0,2%. Calano anche i numeri in terapia intensiva: i pazienti ricoverati sono 252 (-3), mentre negli altri reparti sono 4482 (+2).

A Cremona e Mantova zero contagi, 2 a Lecco e Sondrio, 4 a Como, 11 a Brescia, 71 a Milano (dei quali 24 in città).

Tuttavia a frenare l’ottimismo è il numero di tamponi effettuati, poco più di 5mila, molti, ma molti meno di quelle svolti negli ultimi giorni.

Il tasso di letalità è del 18,2%.

I contagi delle province in Lombardia al 18 maggio

Bergamo 12.463 (+20)

Brescia 14.158 (+11)

Como 3.633, (+ 4)

Cremona 6.323 (-)

Lecco 2.648 (+3)

Lodi 3.353 (+2 )

Monza e Brianza 5.296 (+9)

Milano 22.222 (+ 71 )

Mantova 3.291 (-)

Pavia 5.022 (+43)

Sondrio 1.369 (+2)

Varese 3.392 (+13)

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca