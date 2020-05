Coronavirus, i dati del 17 maggio: i contagi italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita

I contagi da coronavirus in Italia del 17 maggio: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita. La banca dati più completa sul covid-19 in Italia. I dati sono forniti dal ministero della Salute

Sono 145 le vittime da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 31908.

Il morbo cresce dello 0,3%, con 675 casi in più. Dall’inizio della pandemia si sono così ammalate 225435 persone, delle quali 68351 ancora positivi.

Ma sotto la Lombardia (326 casi in più) c’è il vuoto: basti pensare che il Piemonte, secondo per contagi, conta appena 64 casi in più.

I guariti sono 125176, con 2366 dimessi in un giorno.

Restano in ospedale 10331 pazienti, dei quali 762 (-13) in terapia intensiva.

***

La tabella

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 17 maggio

Milano (Lombardia): 22.151

Torino (Piemonte): 15.025

Brescia (Lombardia): 14.147

Bergamo (Lombardia): 12.443

Cremona (Lombardia): 6.323

Roma (Lazio): 5.436

Genova (Liguria): 5.288

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.287

Verona (Veneto): 5.006

Pavia (Lombardia): 4.979

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.891

Bologna (Emilia-Romagna): 4.880

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.422

Trento (P.A. Trento): 4.338

Padova (Veneto): 3.914

Modena (Emilia-Romagna): 3.871

Alessandria (Piemonte): 3.796

Como (Lombardia): 3.629

Firenze (Toscana): 3.403

Parma (Emilia-Romagna): 3.379

Varese (Lombardia): 3.379

Lodi (Lombardia): 3.351

Mantova (Lombardia): 3.291

Vicenza (Veneto): 2.816

Pesaro e Urbino (Marche): 2.730

Cuneo (Piemonte): 2.688

Lecco (Lombardia): 2.645

Treviso (Veneto): 2.637

Venezia (Veneto): 2.632

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.581

Novara (Piemonte): 2.574

Napoli (Campania): 2.571

Rimini (Emilia-Romagna): 2.097

Ancona (Marche): 1.859

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.852

Asti (Piemonte): 1.748

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.700

Pescara (Abruzzo): 1.488

Savona (Liguria): 1.485

Imperia (Liguria): 1.480

Bari (Puglia): 1.435

Sondrio (Lombardia): 1.367

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.348

Lucca (Toscana): 1.348

Vercelli (Piemonte): 1.248

Aosta (Valle d’Aosta): 1.173

Belluno (Veneto): 1.153

Foggia (Puglia): 1.127

Macerata (Marche): 1.103

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.100

Catania (Sicilia): 1.061

Massa Carrara (Toscana): 1.043

Biella (Piemonte): 1.023

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.012

Perugia (Umbria): 999

Ferrara (Emilia-Romagna): 980

Udine (Friuli Venezia Giulia): 973

La Spezia (Liguria): 902

Pisa (Toscana): 878

Sassari (Sardegna): 871

Chieti (Abruzzo): 804

Salerno (Campania): 673

Arezzo (Toscana): 671

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 667

Pistoia (Toscana): 661

Teramo (Abruzzo): 648

Brindisi (Puglia): 622

Frosinone (Lazio): 583

Messina (Sicilia): 560

Palermo (Sicilia): 557

Prato (Toscana): 551

Livorno (Toscana): 541

Avellino (Campania): 518

Latina (Lazio): 517

Lecce (Puglia): 508

Cosenza (Calabria): 467

Fermo (Marche): 458

Caserta (Campania): 446

Rovigo (Veneto): 438

Siena (Toscana): 430

Grosseto (Toscana): 422

Viterbo (Lazio): 421

Enna (Sicilia): 421

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 382

Rieti (Lazio): 378

Terni (Umbria): 370

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 345

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 345

Campobasso (Molise): 335

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 280

Taranto (Puglia): 275

Reggio di Calabria (Calabria): 272

Cagliari (Sardegna): 248

L’Aquila (Abruzzo): 246

Siracusa (Sicilia): 245

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 227

Catanzaro (Calabria): 211

Matera (Basilicata): 207

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 203

Benevento (Campania): 196

Potenza (Basilicata): 185

Caltanissetta (Sicilia): 170

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 139

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 111

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 94

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 58

Isernia (Molise): 57

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 30

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 4

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 17 maggio

Lombardia: 84.844 (27.430)

Piemonte: 29.547 (10.239)

Emilia-Romagna: 27.232 (5.656)

Veneto: 18.941 (4.041)

Toscana: 9.948 (2.802)

Liguria: 9.159 (2.456)

Lazio: 7.446 (3.910)

Marche: 6.667 (2.565)

Campania: 4.684 (1.696)

Puglia: 4.379 (2.017)

P.A. Trento: 4.338 (301)

Sicilia: 3.388 (1.555)

Friuli Venezia Giulia: 3.191 (654)

Abruzzo: 3.186 (1.422)

P.A. Bolzano: 2.581 (314)

Umbria: 1.424 (78)

Sardegna: 1.353 (405)

Valle d’Aosta: 1.173 (68)

Calabria: 1.151 (422)

Molise: 411 (216)

Basilicata: 392 (104)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 84.844 (+326, +0,4%; ieri erano stati +399)

Emilia-Romagna 27.232 (+50, +0,2%; ieri erano stati +72)

Veneto 18.941 (+13, +0,1%; ieri erano stati +39)

Piemonte 29.547 (+64, +0,2%; ieri erano stati +137)

Marche 6.667 (+25, +0,4%; ieri erano stati +23)

Liguria 9.159 (+48, +0,5%; ieri erano stati +51)

Campania 4.684 (+16, +0,3%; ieri erano stati +14)

Toscana 9.948 (+35, +0,4%; ieri erano stati +30)

Sicilia 3.388(+6, +0,2%; ieri erano stati +8)

Lazio 7.446 (+50, +0,7%; ieri erano stati +32)

Friuli-Venezia Giulia 3.191 (+8, +0,3%; ieri erano stati +8)

Abruzzo 3.186 (+8, +0,3%; ieri erano stati +30)

Puglia 4.379 (+5, +0,1%; ieri erano stati +8)

Umbria 1.424 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.581 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.151 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +7)

Sardegna 1.353 (+1, +0,1%, ieri +4)

Valle d’Aosta 1.173 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +1)

Trento 4.338 (+12, +0,3%; ieri erano stati +8)

Molise 411 (+1, +0,2%; ieri erano stati +3)

Basilicata 392 (+2, +0,5%; ieri +1)

***