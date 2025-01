Valentina Ferragni e la dedica per la sorella Chiara: “Un giorno ti perdonerai del male che ti sei fatta fare”

Chiara Ferragni

dopo il lungo sfogo di mercoledì sera, in cui confermava il tradimento dell’ormai ex marito Fedez con Angelica Montini e il rinvio a giudizio per il Pandoro gate, probabilmente sta provando a mettere a fuoco ciò che è capitato in questi ultimi giorni, attorno a lei. Le è accanto, come sempre, la sua famiglia, a farle scudo a proteggerla. In tal senso, quindi in chiave protettiva, Valentina Ferragni, via social ha condiviso quello che sembra essere un messaggio per la sorella Chiara.

Eh già, la sorellina più piccola ha condiviso una poesia di Emily Dickinson, Lettere, e il messaggio nascosto sembra essere una vera carezza per l’imprenditrice digitale di Cremona… “Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più”. Così ha postato Valentina, augurando, più o meno direttamente, alla sorella un futuro migliore, lasciando alle spalle tutte le negatività che ha incrociato. E intanto Fabrizio Corona continua a sussurrare di presunte corna, facendo nomi e insinuando dubbi. Mah …

Stefano Mauri