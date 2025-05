Romanisti, romani della Roma: vi piacerebbe mister Maurizio Sarri come allenatore della Magica?

Eh già, in questi ultimi giorni, di fatto, si stanno facendo tantissimi nomi intorno alla panchina della Roma. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Nuno Espirito Santo che, però, non accende tante fantasie. O meglio, considerando che il nuovo Papa leone IVX, pare simpatizzi per la Magica, avere lo Spirito santo sulla panca giallorosa, male non Sarebbe, no?

Comunque i nomi che intrigano, maggiormente per il post Claudio Ranieri sono quelli di Thiago Motta e Maurizio Sarri e Stefano Pioli. Del resto, per quanto riguarda il Milan, l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, beh, spingerebbe, lontano da Milano, il futuro in panchina di Sarri, no?



Stefano Mauri