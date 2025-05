Antonio Conte, mister Scudetto, accende Napoli e tiene in ansia la Juventus

Aurelio De Laurentiis, patron e presidente del Napoli, su X ha scritto dopo la vittoria del campionato: “Un’emozione smisurata e selvaggia. Due Scudetti in tre anni sono la certificazione di un lavoro, di una passione, di una tenacia senza pari!Grazie Napoli, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa felicità”.



Agli invitati di Dazn, invece, Aurelio De Laurentiis ha parlato così: “Gli allenatori hanno la loro mentalità. Se Conte vuole mettersi a disposizione come ha fatto in maniera straordinaria quest’anno, dico welcome e siamo a disposizione. Dipende da lui, non è questione di contratti. L’anno prossimo c’è la sfida della Champions”. Già che farà mister Antonio Conte? Ecco come ha commentato il successo sul Cagliari per 2-0 che ha sancito la vittoria del quarto Scudetto per il Napoli: “E’ successo di nuovo, è qualcosa di bellissimo. E’ stato difficile arrivare al campo, non so quanta gente c’era. Ho pensato al fatto che non avremmo potuto deludere queste persone, ce lo saremmo portati dentro per non so quanto tempo. Abbiamo affrontato la sfida nel migliore dei modi, merito dei ragazzi che si sono rimessi in gioco. Chi aveva vinto e chi era arrivato decimo l’anno scorso. Ci stiamo godendo tutto, con il Presidente ho un ottimo rapporto, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci quest’anno. Stiamo festeggiando insieme, siamo due vincenti“. Resta o torna alla Juve, in ansia, Conte? E Max Allegri aspetta una chiamata dal Napule?

Stefano Mauri