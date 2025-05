Chiara Ferragni: “Comunicherò via social le belle notizie in arrivo nei prossimi mesi”

Durante l’evento Oltre il silenzio, organizzato dal Codacons a Roma, Chiara Ferragni ha condiviso pubblicamente, parlandone apertamente, uno degli aspetti più intimi e dolorosi della sua vita: essere stata vittima di violenza psicologica e verbale in relazioni passate. Così l’influencer cremonese, non facendo nomi, ha spiegato: “Tante persone tendono a giustificare la violenza fisica perché magari ci sono cresciute, hanno dei traumi. Però ci sono tanti tipi di violenza. Io in primis sono stata vittima in diverse relazioni di violenza psicologica e verbale. Pensavo che quella persona avesse dei traumi e li stesse sfogando su di me”.

Chiara Ferragni ha sottolineato come spesso le forme più subdole di abuso vengano normalizzate o ignorate e ha ribadito il suo impegno personale nella sensibilizzazione su questi temi: “Continuerò a battermi per queste cose. Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine: le cose in cui credo sono note a tutti”. Poi tra alcuni attimi di tensione, tra le guardie del corpo di Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha specificato: “Comunico attraverso i social e quando sarà il momento di parlare delle cose belle, tante, in arrivo nei prossimi mesi, parlerò io”.

Stefano Mauri