Giorgia favorita al Festiva di Sanremo 2025? “Deve vincere un pischello o una pischella”

Già, come hanno scritto quelli di Tgcom 24, Giorgia, artista straordinaria, sta vivendo un momento d’oro, uno stato di grazia che le ha regalato il 2024 e che prosegue con nuova linfa nel nuovo anno. Protagonista sul palco di Sanremo 2025 con il brano “La cura di me” scritto per lei da Blanco e Michelangelo (nome d’arte di Michele Zocca è un compositore cremonese), tutto però è partito con il festival di Amadeus che l’ha voluta alla conduzione per una sera un anno fa, poi è arrivato “X Factor” e Ozpetek le ha chiesto la colonna sonora, “Diamanti”, dell’ultimo film. A trent’anni esatti dalla vittoria all’Ariston con “Come Saprei”, la cantante annuncia tre live speciali e confessa: “Mi godo vibrazioni positive, ma ho provato anche quelle negative. ‘La cura per me’ ha un testo che sento molto mio, anche se scritto per la maggior parte da Blanco che ha una sensibilità spiccata. In realtà non era previsto andare al festival. Ma quando è venuta fuori la canzone abbiamo capito che avevamo tra le mani una canzone importante, di quelle che vorrei rimanessero nel tempo. E a pensarci c’è una certa poesia a tornare in gara a 30 anni da Come saprei. Oggi vivo le cose con più leggerezza, e ho meno paura di fare brutta figura ma un po’ d’ansia c’è sempre”. Ah … Giorgia è la favorita per la vittoria finale, ma lei ha altre idee: “Anche mio figlio ha detto meglio questa, rispetto a quella di due anni fa. Però, lo sappiamo, il pronostico non ci azzecca mai. E Sanremo lo devono vincere i ragazzi, dai non scherziamo, deve vincere un pischello o una pischella. Trenta anni fa vinsi con Fiorello e Morandi in gara, ancora chiedo loro scusa”.

Stefano Mauri