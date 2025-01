Emma Marrone è una very normal people che fa bene al prossimo. E c’è già voglia di sue nuove canzoni

(continua dopo la pubblicità)

Reduce da un 2024 magico, musicalmente straordinario, in attesa di nuove canzoni, beh, che fa Emma Marrone, very normal people ? Via social si diverte, divertita, nel regalare lezioni di piega, utilizzando metodi non convenzionali.

E la scorsa vigilia di Natale, la Femme Fatale della musica italiana: vera, diretta, generosa, straordinaria come sempre, l’ha passata in ospedale, accanto a chi soffre. E per questo suo gesto spontaneo, sono arrivati i seguenti ringraziamenti dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie e i mielomi): “Grazie Emma Marrone per aver portato il sorriso sul volto dei pazienti del reparto di Ematologia di Tricase. Con generosa disponibilità ha provveduto lei stessa, insieme alla Dottoressa Mele e al Dottor Pavone a tutti i medici, al personale presente ed ai volontari di Ail Lecce a donare le nostre sfere solidali di Ail Lecce. Un gesto che vale più di mille parole”.

Sì è decisamente e positivamente terapeutica l’artista salentina. E fa del bene con la sua arte: emozionando appunto con le sue canzoni. Mettendosi concretamente in gioco per aiutare il prossimo. Lottando contro le ingiustizie. Regalando input e sorrisi su come truccarsi, senza prendersi troppo sul serio. Ebbene, dopo un anno e mezzo non stop, tra promozione dell’ultimo album e concerti live, Emma, giustamente si sta godendo, un momento per sé. Comunque c’è sempre, via web e tra la gente. E noi abbiamo già voglia di un nuovo pezzo alla Emma Marrone.

Stefano Mauri