Vita da FerragnEx: Chiara Ferragni da Babbo Natale e ritorno. Fedez pronto per Sanremo

A un anno dal Pandoro-gate, che le ha cambiato la vita, Chiara Ferragni, nuovamente innamorata della vita (e di Giovanni Tronchetti Provera) ha dedicato una lettera ai figli Leone e Vittoria. Eh già, tornata dalla vacanza in Lapponia, l’influencer e imprenditrice digitale ha poi condiviso sui social alcuni pensieri intimi, legati alla gioia di essere mamma. E non solo, Chiara ha menzionato il duro momento vissuto dopo la separazione dall’ex marito Fedez.



“Affogavo nel dolore. Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre”, queste le prime di Chiara Ferragni a corredo di uno scatto che ritrae la testa del primogenito Leone.L’imprenditrice digitale nei giorni scorsi era volata in Lapponia insieme ai figli Leone e Vittoria per una vacanza in pieno stile natalizio: “Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”, ha scritto mamma Chiara da Cremona dopo il suo ritorno dal viaggio in Finlandia, dove, tra le altre cose, si è imbattuta pure in Babbo Natale.

E Fedez invece è pronto per il Festival di Sanremo 2025 dove tornerà all’Ariston come cantante in gara.

