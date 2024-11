Gerry Cardinale cerca soci per fare un grande Milan ed evitare un’estate “mossa”?

(continua dopo la pubblicità)

Allora, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha stabilito il budget per il calciomercato rossonero di gennaio indicandolo con chiarezza a Furlani. Il Diavolo è a caccia in particolare di un centrocampista vice-Fofana. Questa è l’attualità calcistica, ma c’è poi un rovescio della medaglia di tipo finanziario in casa Milan ed è un lato per così dire sussurrato. Cosa dicono i sussurri? Cardinale, nonostante le smentite sarebbe alla ricerca di nuovi investitori per il Milan: alcune quote del club sarebbero in vendita da maggio scorso per provare a risanare il debito di circa 700 milioni di euro stipulato con il Fondo Elliott al momento dell’acquisto del club. Ebbene una cordata di imprenditori lombardi, tra i quali un imprenditore: con la passione del calcio e del Milan, cremasco, avrebbe avviato una trattativa, top secret, per appunto rilevare una quota del sodalizio rossonero intorno al 25%, piazzando così ben 4 persone nel Cda che verrà. Se tutto andrà per il verso giusto, questi rumors potrebbero concretizzarsi e andare in porto, entro la fine di gennaio. Gerry Cardinale infatti ha bisogno di liquidità per il calciomercato, ma soprattutto per rispettare gli accordi con gli emissari di Elliot.

Stefano Mauri