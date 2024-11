Chiara Ferragni, weekend post Halloween a Roma

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni: bellissima e serena, ha passato un weekend di sole a Roma insieme alla migliore amica Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Giuseppe Fudo Melidona. Tantissime storie, foto, video e condivisione di momenti incredibili e molto divertenti tra le strade della Capitale e a Villa Borghese.

Tra queste storie, però, anche un’imitazione di Fabrizio Corona che spesso ha rilasciato esclusive sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. L’ex re dei paparazzi non si è tirato ovviamente indietro e ha risposto.



Come ha riportato la versione On Line del quotidiano Libero, In una storia su Instagram, Veronica Ferraro ha condiviso un video esilarante mentre, insieme a Chiara Ferragni, si trovava a Villa Borghese. Qui ne ha approfittato per lanciare una frecciatina ai continui scoop di Corona, prendendo in giro il suo stile nel dare esclusive o presunte tali. Indossando occhiali da sole in mano e con tono ironico, Ferraro ha esordito imitando l’ex re dei paparazzi: “Vi dico una cosa, questa è un’esclusiva che so soltanto io. Io vi assicuro che sabato pomeriggio Chiara Ferragni era su un risciò. Ho sempre ragione, ho sempre ragione! Io non dico str***. Che cosa è successo quando Chiara è scesa dal risciò? In esclusiva per Gurulandia!”. Il tutto – la story parla chiaro – mentre Chiara Ferragni, sullo sfondo, se la rideva. Insomma rideva di Corona.

La risposta di Fabrizio Corona non si è certo fatta attendere. Condividendo la storia Instagram di Ferraro, l’ex re dei paparazzi ha risposto con un commento tagliente, rivolgendosi direttamente a Chiara Ferragni, il suo bersaglio prediletto: “Chiara vieni a Gurulandia, 200mila euro te li do e ti spiego cosa fare per risolvere i tuoi problemi”.

Stefano Mauri