Belén Rodriguez sta bene e si lancia nel mercato della cura delle parti intime

Dopo aver fatto sapere, informano quelli di Vanity Fair sezione on line, ai suoi follower di essersi appena lasciata alle spalle un intervento chirurgico (per adesso non meglio precisato), rassicurando di stare bene, Belén Rodriguezha annunciato in un video Instagram che con il suo beauty brand Rebeya si sta per occupare di… cura delle parti intime. Ecco che cosa ha raccontato Belén Rodriguez della sua nuova avventura self-care: “Voglio farvi questo spoiler, Rebeya tra poco uscirà con la skincare, abbiamo trovato delle chicche super nuove e rivoluzionarie. E ci occuperemo anche delle nostre parti intime. Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo. Non sapevo come comunicarlo, ma ecco, l’ho comunicato. Senza imbarazzarmi nel dirlo, stanno uscendo delle maschere per le nostre parti intime, perché vanno curate tanto quanto curiamo il viso, il décolleté e il corpo. Penso ci sia poca attenzione per queste zone delicate e quindi tra qualche mese usciranno questi prodotti fenomenali. Vi terrò al corrente di tutto”.



Il mercato della intimacy skincare in crescita come rivelano anche le ultime ricerche. Nel 2023 il valore dei prodotti dedicati alla cura delle parti intime a livello globale ammontava a 28,3 miliardi di dollari, la previsione è un di tasso di crescita annuo composto del 7,7% dal 2024 al 2030 e si prevede che arrivi a 46,8 miliardi entro il 2034, secondo dati rilasciati da Transparency Market Research, agenzia di ricerche di mercato.

