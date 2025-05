Perchè si parla poco dell’inchiesta calcistica, realizzata dalle Iene, su certe “stranezze” da serie C?

È andata in onda lo scorso 13 maggio su Italia 1, nella trasmissione Le Iene, l’inchiesta di Luca Sgarbi e Claudio Bongiovanni sulle modalità di accesso alle squadre professionistiche. Nella fattispecie, la Iena si finge il fratello di un giovane calciatore che si vuole affidare a un talent scout che opera nei campi di provincia. Conosce così, come ha ripreso La gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni, ex campione di Inter e Napoli, ora scouting a cui sottopone il talento del fratello. L’attenzione, però, si sposta presto su soldi, conoscenze, favori e promesse di un posto da titolare.

“Però ti spiego, perché bisogna esser chiari… noi abbiamo quest’agenzia nostra io e mio figlio, però quelli che noi andiamo a cercare noi li paghiamo perché li cerco io, li scelgo io. Ma tutti quelli che non cerchiamo noi, noi ci facciamo pagare, ovviamente perché il ragazzo non ti fa guadagnare niente”: così Bagni spiega ‘le regole’, secondo le quali se è lui a trovare il ragazzo, allora è disposto ad investire. Viceversa, il giocatore deve pagare.

Le cifre in ballo? “Noi meno di 30 mila euro non facciamo con nessuno” e rivela nei video che alcuni di quelli che avrebbe piazzato “pagano due 30mila euro e uno 40mila. Sono tutti imprenditori, perché non lo può fare l’operaio”. E le valutazioni tecniche si lasciano a chi si fa avanti, senza la visione di video o partite. Il talento passa quindi in secondo piano: “Noi andiamo sempre sul cash. Se proprio si è impossibilitati, si può fare una sponsorizzazione: così da poter fare ‘regali legali’. Ti dico, la C non è un problema: chiamo, chiedo un favore”.

Nel corso della conversazione, emerge il potere contrattuale di Bagni: “Tutti mi devono qualcosa, per quello che li piazzo da tutte le parti, tutte le società: io sono corretto, loro devono essere corretti con me, non ce n’è. Noi di quelli che pagano ne abbiamo 13. Sono tutti nei settori giovanili professionisti. Quelli che non scegliamo noi, devono pagare, per forza”. L’Associazione Italiana Osservatori Calcistici nel frattempo ha preso le distanze ed espresso preoccupazione con un comunicato: “I soggetti coinvolti non possono essere definiti talent scout poiché consulenti di sedicenti agenzie procurative. L’Aioc condanna e prende le distanze da ogni pratica illecita di richiedere denaro alle famiglie per far giocare i ragazzi nei club professionistici. Tale condotta è inaccettabile e contraria ai principi etici, meritocratici e sportivi che guidano la nostra categoria e dovrebbero guidare il mondo del calcio, Lo scout è colui che ricerca, valuta e sceglie calciatori per i club come un valore aggiunto”. Già, ma perché si parla poco dell’inchiesta calcistica, squarciante, delle Iene? Per carità, poi magari funziona così ed è giusto agire in tal senso, ma un bel dibattito sull’attuale andazzo, ammesso e non concesso funzioni veramente così, non farebbe male, no?

