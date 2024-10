Emma Marrone, aspettando il suo Tour, ed Elisa “Togheter” gridano: “No alle guerre”

(continua dopo la pubblicità)

Si è tenuto mercoledì scorso 23 ottobre, al Forum di Assago di Milano il concerto Per la Pace – Live contro le guerre. Grazie all’evento sono stati raccolti 300 mila euro da evolvere a Medici senza frontiere e Emergency per la risposta sanitaria all’emergenza nella striscia di Gaza. Per l’occasione, Emma Marrone ed Elisa, cantando “Togheter” si sono esibite in un duetto da urlo per gridare, insieme, il fortissimo: “No alle Guerre”.

Tra le varie esibizioni, Elodie per l’occasione ha scelto di cantare uno dei brani più importanti e significativi della musica italiana, Generale di Francesco De Gregori, Annalisa invece, come a Sanremo, ha portato sul palco la sua cover di Sweet Dreams degli Eurythmics. Questione di giorni e arriveranno, inoltre, i concerti L’Emma In Da Town, eventi attesissimi che si articoleranno tra le date dell’11 al Forum di Assago (Milano), del 14 al Palazzo dello Sport di Roma e del 17 al PalaFlorio di Bari. Questi show saranno preceduti da una prova generale in programma il 7 novembre al Palasport di Ponte di Legno (Brescia). I biglietti sono già disponibili sul circuito Tocket One.

Stefano Mauri