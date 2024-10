Chiara Ferragni rende belli e sensualmagici i giorni, “mostruosi”, di Halloween

(continua dopo la pubblicità)

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni: sempre più bella, ecco ha dedicato una storia social alle decorazioni di Halloween scelte quest’anno per la sua casa. E nel video, più volte ha mostrato un quadro che ritrae la famiglia al completo, Fedez compreso.

Alcuni esperti di cronaca rosa sostengono che sia una frecciatina all’ex compagno, come a voler ricordare che la separazione non è mai stata una sua scelta. Per altri, invece, la spiegazione è molto più ovvia: essendo probabilmente una delle stanze dedicate ai bambini, è normale che Chiara abbia preferito mantenere le foto e i quadri di famiglia, come a voler ribadire a Leone e Vittoria che, nonostante la separazione, lei e Federico ci saranno sempre. E questa potrebbe essere la chiave di lettura migliore della vicenda, no?

Ricordate Halloween 2023, quando Chiara Ferragni organizzò un mega party per la notte più mostruosa dell’anno, riunendo al Radisson Collection Hotel, albergo super lusso nel cuore di Milano, amici, collaboratori e familiari. Tutti, ovviamente, in maschera, con gran parte dei travestimenti ispirati alle pellicole di Hollywood? Chiara da Cremona, per l’occasione si mascherò esattamente come Sharon Stone nella memorabile scena di Basic Instinct.

Stefano Mauri